Зима змішається з весною. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"Вдень в Україні мокрий сніг та дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вдень 3-8° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.

В Карпатах сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

При цьому, за даними народного синоптика, на початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.