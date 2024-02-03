Зима перемешается с весной. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Днем в Украине мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура днем 3-8° тепла, на Левобережье 0-5° тепла.

В Карпатах снег и дождь, местами гололедица, на дорогах гололедица; температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

При этом, по данным народного синоптика, в начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.