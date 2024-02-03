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Зима змішається з весною. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 03 лютого 2024 07:00
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Зима змішається з весною. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода вдень в Україні 3 лютого відзначиться опадами у вигляді дощу зі снігом. При цьому і весною сьогодні повіяє - вдень буде до 8° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень в Україні мокрий сніг та дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вдень 3-8° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла.

В Карпатах сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Зима змішається з весною. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

При цьому, за даними народного синоптика, на початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

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