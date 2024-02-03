ua en ru
Сб, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зима перемешается с весной. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 03 февраля 2024 07:00
UA EN RU
Зима перемешается с весной. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погода днем в Украине 3 февраля ознаменуется осадками в виде дождя со снегом. При этом и весной сегодня повеет - днем будет до 8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем в Украине мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура днем 3-8° тепла, на Левобережье 0-5° тепла.

В Карпатах снег и дождь, местами гололедица, на дорогах гололедица; температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Зима перемешается с весной. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

При этом, по данным народного синоптика, в начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва