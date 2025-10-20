Зима у жовтні: у Карпатах температура повітря опустилася до -8, гори вкриті снігом

На горі Піп Іван у Карпатах вранці 20 жовтня зафіксували ясну погоду та -8°С. За даними рятувальників, західний вітер сьогодні зранку сягає швидкості 6 м/с.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.
На опублікованому на сторінці фото видно ясне небо та засніжені вершини найвищого гірського масиву українських Карпат Чорногора.
Зазначимо, що протягом попередніх кількох днів на горі Піп Іван було незначне потепління, а сьогодні стовпчики термометрів знову опустилися до -8°С.
Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про сильні заморозки в області - вночі та вранці 20-21 жовтня температура повітря знизиться до 0-5° морозу. Рівень небезпечності - помаранчевий (2-й).
У високогір’ї Карпат сьогодні очікується від -7° вночі до +5° вдень, видимість на автошляхах добра, медико-метеорологічні умови - сприятливі (1 тип).
Нагадаємо, гора Піп Іван (2028 м) входить до числа найвищих вершин українських Карпат. На її вершині розташована відновлена обсерваторія "Білий слон". Саме тут зазвичай першими з’являються ознаки зими - сніг і морози. Цього року зимова погода прийшла сюди ще 29 вересня.
