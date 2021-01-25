Зима возвращается: Украину засыплет снегом до 30 сантиметров

В ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

"В ближайшее время снег вернется в западные области, это уже следующие сутки, то есть сегодня до конца суток, завтра", - сказала она.

По ее словам, 27-28 января снег ожидается в большинстве северных, центральных областей.

"Одесскую, Николаевскую области также присыплет снегом довольно значительно. Возможно, будет и 20-30 сантиметров снега, в Киеве может быть до 10 сантиметров", - сказала она.

Как отметила синоптик, "зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области".

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, снега практически не ожидается на востоке и юго-востоке Украины, где будет плюсовая температура и дожди.

На большинстве территории Украины ожидается снижение температуры до небольших морозов - от нуля до минус 5, сказала Голеня.

Напомним, после сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории. Температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.