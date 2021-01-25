Зима повертається: Україну засипле снігом до 30 сантиметрів

Найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.

Про це сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

"Найближчим часом сніг повернеться у західні області, це уже наступної доби, тобто сьогодні до кінця доби, завтра", - сказала вона.

За її словами, 27-28 січня сніг очікується у більшості північних, центральних областей.

"Одеську, Миколаївську області також присипле снігом досить значно. Можливо, буде і 20-30 сантиметрів снігу, у Києві може бути до 10 сантиметрів", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, "зима дещо повернеться в західні, північні, центральні і деякі південні області.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, снігу практично не очікується на сході та південному сході Україні, де буде плюсова температура та дощі.

На більшості території України очікується зниження температури до невеликих морозів - від нуля до мінус 5, сказала Голеня.

Нагадаємо, після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року в Києві піднялася до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.