Зима у розпалі: 5 питань про шиповані шини для авто

Прихильників шипованих шин серед українських водіїв все менше, але причина лише в тому, що більшу частину зими погода в нас стоїть не зимова. Але ж коли сніги і холоди таки прийдуть – чи варто мріяти про шипи?

Чи правда, що шиповані шини – найкращі для зими?

Для українського водія чіткої відповіді немає. Шиповані покришки належать до так званих арктичних моделей, а всі шини цієї групи призначені для суворих умов – морозів, криги і глибокого снігу. Тож у регіонах, де на дорогах не буває багато снігу, і температура нечасто падає нижче нуля, найкращими будуть фрикційні покришки. Звісно, шипи теж не будуть зайвими, але щоб при плюсовій температурі і без охолодження водою чи снігом вони не перегрівались, їздити на таких шинах треба буде акуратно (про це також читайте нижче). Одне слово, шиповані шини є найкращими для справжньої зими, а в умовах так званих м’яких європейських зим їм будуть реальною альтернативою фрикційні моделі. Проте, український клімат відрізняється тим, що зима може несподівано припинити бути європейською і перетворитись на справжню.

Які конкретні переваги шипованих шин?

Металеві "зуби" потрібні шинам для впевненої роботи на слизьких поверхнях, тобто на льоду та щільно вкатаному снігу. На щастя, за плюсовій температурі характеристики шипованих шин принципово не змінюються. І навіть у такій характеристиці як гальмування на чистому асфальті правильні шиповані шини не гірші за нешиповані фрикційні моделі. Відтак, єдина перевага "шиповок" в наш час – ефективність на крижаній дорозі. Інше питання, наскільки часто такі поверхні трапляються тому чи іншому водієві.

Чим погана шипована шина?

Зрозуміло, що шина з кількома десятками і сотнями металевих елементів, які "барабанять" по асфальту, буде більш шумною при русі. По-друге, через шипи колесо виходить більш важким, а значить, машина має гіршу плавність ходу. По-третє, шиповані шини помітно дорожче фрикційних. І нарешті, шипи вигризають з асфальту дрібний кам'яний пил, дуже шкідливий для здоров'я. До речі, саме тому шипи під забороною у багатьох країнах Європи.

Чим більше шипів – тим краще?

Принципове значення має не стільки кількість шипів, як їхнє раціональне розташування: вони не повинні йти слід у слід. Якщо так, то при гальмуванні з-під них не буде видалятись крижана стружка і шина буквально спливе на ній. Раціонально розміщених шипів може бути менше, але вони працюватимуть більш ефективно, ніж безладно встановлені у більшій кількості. Нарешті, у деяких країнах законодавчо обмежена кількість шипів на одиницю довжини протектора.

Як їздити на шипованій гумі

Неправильно думати, що шипи вирішують всі проблеми під час руху машини слизькою дорогою. Те, що точно можна сказати – з шипами можна розраховувати на більш прогнозовану поведінку машини при розгоні, гальмуванні та поворотах на льоду та укоченому снігу, особливо при температурі до мінус 20 С. Але для збереження самих шипів з ними не можна рушати з пробуксовкою і гальмувати "в підлогу" на сухому асфальті, особливо на автомобілі без ABS. Також скорочують життя шипам керовані заноси і швидкісні переставки. Аби уникати перегріву і випадення шипів, слід акуратно поводитися з педалями та кермом на сухому асфальті. А в цілому, для врівноваженого водія і для машини, що не претендує на славу стритрейсерського боліда, жодних особливих прийомів їзди на шипах не потрібно.

Коротко

Певно, вже зрозуміло, що шиповані шини найбільш доцільні на слизьких поверхнях. Так, середньостатистичному водієві така дорога може трапитись лише кілька разів за зиму. Але в тих колег, хто часто відправляється у далекі подорожі, ймовірність зустріти ожеледь у незнайомому регіоні більш висока. Також варто купувати "шиповки" водіям з невеликим зимовим досвідом, бо для них важлива саме стабільність поведінки машини за будь-яких умов – адже проблема новачків саме в тому, що вони губляться при несподіваних змінах ситуації.