Зима в разгаре: 5 вопросов о шипованных шинах для авто

Сторонников шипованных шин среди украинских водителей все меньше, но причина лишь в том, что большую часть зимы погода у нас стоит не зимняя. Но когда снега и холода таки придут - стоит ли мечтать о шипах?

Правда ли, что шипованные шины - лучшие для зимы?

Для украинского водителя четкого ответа нет. Шипованные покрышки относятся к так называемым арктическим моделям, а все шины этой группы предназначены для суровых условий - морозов, льда и глубокого снега. Поэтому в регионах, где на дорогах не бывает много снега, и температура нечасто падает ниже нуля, лучшими будут фрикционные покрышки. Конечно, шипы тоже не будут лишними, но чтобы при плюсовой температуре и без охлаждения водой или снегом они не перегревались, ездить на таких шинах надо будет аккуратно (об этом также читайте ниже). Словом, шипованные шины являются лучшими для настоящей зимы, а в условиях так называемых мягких европейских зим им будут реальной альтернативой фрикционные модели. Однако, украинский климат отличается тем, что зима может неожиданно прекратить быть европейской и превратиться в настоящую.

Какие конкретные преимущества шипованных шин?

Металлические "зубы" нужны шинам для уверенной работы на скользких поверхностях, то есть на льду и плотно укатанном снегу. К счастью, при плюсовой температуре характеристики шипованных шин принципиально не меняются. И даже в такой характеристике как торможение на чистом асфальте правильные шипованные шины не хуже нешипованных фрикционных моделей. Следовательно, единственное преимущество "шиповок" в наше время - эффективность на ледяной дороге. Другой вопрос, насколько часто такие поверхности попадаются тому или иному водителю.

Чем плоха шипованная шина?

Понятно, что шина с несколькими десятками и сотнями металлических элементов, которые "барабанят" по асфальту, будет более шумной при движении. Во-вторых, из-за шипов колесо получается более тяжелым, а значит, машина имеет худшую плавность хода. В-третьих, шипованные шины заметно дороже фрикционных. И наконец, шипы выгрызают из асфальта мелкую каменную пыль, очень вредную для здоровья. Кстати, именно поэтому шипы под запретом во многих странах Европы.

Чем больше шипов - тем лучше?

Принципиальное значение имеет не столько количество шипов, сколько их рациональное расположение: они не должны идти след в след. Если так, то при торможении из-под них не будет удаляться ледяная стружка и шина буквально всплывет на ней. Рационально размещенных шипов может быть меньше, но они будут работать более эффективно, чем беспорядочно установленные в большем количестве. Наконец, в некоторых странах законодательно ограничено количество шипов на единицу длины протектора.

Как ездить на шипованной резине

Неправильно думать, что шипы решают все проблемы при движении машины по скользкой дороге. То, что точно можно сказать - с шипами можно рассчитывать на более прогнозируемое поведение машины при разгоне, торможении и поворотах на льду и укатанном снегу, особенно при температуре до минус 20 С. Но для сохранности самих шипов с ними нельзя трогаться с пробуксовкой и тормозить "в пол" на сухом асфальте, особенно на автомобиле без ABS. Также сокращают жизнь шипам управляемые заносы и скоростные переставки. Чтобы избежать перегрева и выпадения шипов, следует аккуратно обращаться с педалями и рулем на сухом асфальте. А в целом, для уравновешенного водителя и для машины, не претендующей на славу стритрейсерского болида, никаких особых приемов езды на шипах не требуется.

Вкратце

Наверное, уже понятно, что шипованные шины наиболее целесообразны на скользких поверхностях. Да, среднестатистическому водителю такая дорога может попасться лишь несколько раз за зиму. Но у тех коллег, кто часто отправляется в дальние путешествия, вероятность встретить гололед в незнакомом регионе более высока. Также стоит покупать "шиповки" водителям с небольшим зимним опытом, потому что для них важна именно стабильность поведения машины при любых условиях - ведь проблема новичков именно в том, что они теряются при неожиданных изменениях ситуации.