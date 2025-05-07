Зима повертається в Україну: де випаде сніг і вдарять заморозки 8 травня

"Четвер в Україні виявиться порівняно сухим острівцем. Адже 8 травня у більшості областей - короткочасне припинення опадів і навіть сонечко визиратиме", - розповіла вона.

Проте в Карпатах очікується дощ, місцями навіть із мокрим снігом.

"Вночі на півночі, заході, на Черкащині, Полтавщині подекуди заморозки на грунті", - попередила синоптик.

Також найближчої ночі ще дощ пройде у східних областях. Проте все ж значна частина України належатиме сухій погоді. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на півдні та сході +9...+14 градусів.

Протягом дня четверга передбачається +12....+17, на півдні +15...+20 градусів, у західних областях +9...+13 градусів.

Погода у Києві і на найближчі дні в Україні

У Києві 8 травня опади малоймовірні, вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

"Надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними дощами, погода. Дещо потеплішає, проте на літню спеку не варто розраховувати - очікується комфортна температура повітря", - зазначила Діденко.