Зима возвращается в Украину: где выпадет снег и ударят заморозки 8 мая

Завтра, 8 мая, Украина поделится на две части - весеннюю и зимнюю. В некоторых регионах вероятны снег и заморозки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Четверг в Украине окажется сравнительно сухим островком. Ведь 8 мая в большинстве областей - кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать", - рассказала она.
Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом.
"Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве", - предупредила синоптик.
Также ближайшей ночью еще дождь пройдет в восточных областях. Однако все же значительная часть Украины будет принадлежать сухой погоде. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на юге и востоке +9...+14 градусов.
В течение дня четверга предполагается +12....+17, на юге +15...+20 градусов, в западных областях +9...+13 градусов.
В Киеве 8 мая осадки маловероятны, ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.
"В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха", - отметила Диденко.
Этой зимой снег в Украине выпал достаточно поздно. Вьпервые снег выпал в Украине в ноябре. Но его фиксировали в Карпатах и в сентябре.
Добавим, что также в Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, фиксировали на западе, в частности, во Львове и на Волыни.
Кроме того, в Украину пришло похолодание 15 марта. Оно принесло с собой и снег.
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