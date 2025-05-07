Зима возвращается в Украину: где выпадет снег и ударят заморозки 8 мая

"Четверг в Украине окажется сравнительно сухим островком. Ведь 8 мая в большинстве областей - кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать", - рассказала она.

Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом.

"Ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве", - предупредила синоптик.

Также ближайшей ночью еще дождь пройдет в восточных областях. Однако все же значительная часть Украины будет принадлежать сухой погоде. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на юге и востоке +9...+14 градусов.

В течение дня четверга предполагается +12....+17, на юге +15...+20 градусов, в западных областях +9...+13 градусов.

Погода в Киеве и на ближайшие дни в Украине

В Киеве 8 мая осадки маловероятны, ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха", - отметила Диденко.