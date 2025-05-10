Зима вернулась: Карпаты укрыло снегом в мае (фото)

Украинские Карпаты засыпало снегом 10 мая. Кроме того, в горах фиксируют нешуточный мороз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Ивано-Франковской области .

Как отмечали в комментариях, эти фото были сделаны в селе Быстрица Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Добавим, что снег в Карпатах наблюдали и 9 мая. Кадры заснеженных гор публиковали в сети.

"По состоянию на 07:25, 10.05.2025 на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный 7 м/с. Температура воздуха -7°С", - говорится в сообщении.

Снег в Карпатах

В высокогорных районах Карпат выпал снег не впервые в мае. Так, за сутки на 8 мая выпало около 2 сантиметров снега. На горе Поп Иван в этот день зафиксировались облачность, туман и ограниченная видимость. Ветер отсутствует, температура воздуха составляет -2 градуса.

Спасательные службы призывали временно воздержаться от походов в горы из-за неблагоприятных погодных условий. Туристам рекомендовали следить за актуальными прогнозами перед выходом на маршрут.

Напомним, также в Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, фиксировали на западе, в частности, во Львове и на Волыни.

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