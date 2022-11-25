"Зима - ключовий виклик": Зеленський закликав Європу спільно протистояти Росії

Україна спільно з Європою має подолати спільний ключовий виклик - цю зиму. Аби захиститися, від російської загрози, через терор якої мільйони людей без світла і тепла.

"Щоб посилити нас усіх, ми маємо подолати і ключовий виклик, який є зараз - маємо проти цієї зиму. Зиму, яку усі будуть згадувати, маємо зробити все, щоб ми згадували її не тим, чим вона нам загрожувала, а тим, що ми змогли зробити, щоб захиститись від цієї загрози", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, для цього потрібно чітко розуміти ідею Європи, а саме - єдиної Європи.

"Я часто чую одне й те саме запитання: "Як Європа може допомогти Україні?". Звісно, ми вдячні за це, але, чи коректно формулюється це запитання? Це ж Європа може допомогти собі, це ж не про те, щоб допомогти Україні протистояти Росії. Це про те, що Європа може допомогти собі протистояти Росії. Це ж не тільки в Україні мільйони людей без світла і тепла через російський терор. Це на східному фланзі Європи мільйони європейців без світла і тепла через російський терор. Це не лише Україну хоче зламати Росія - це Європу хоче зламати Росія", - зазначив Зеленський.

Президент акцентував, що європейські країни є частинами одного цілого.

"Немає України окремо від Європи, так само як немає Польщі, чи Литви, чи Румунії, чи Латвії, чи Німеччини, чи Франції окремо від Європи. Це наш континент. Це наше життя. І це наш шлях, який ми можемо пройти. І цю зиму. І цю війну. Усі ми разом - усі європейці", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, перед цим Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Україну може чекати жахлива зима, оскільки Путін зазначає поразки у війні та відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі українців.

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