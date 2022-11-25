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"Зима - ключевой вызов": Зеленский призвал Европу совместно противостоять России

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 13:05
"Зима - ключевой вызов": Зеленский призвал Европу совместно противостоять России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина совместно с Европой должна преодолеть общий ключевой вызов - эту зиму. Чтобы защититься от российской угрозы, из-за терроризма которой миллионы людей без света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам международного симпозиума "Европейская идея".

"Чтобы усилить нас всех, мы должны преодолеть и ключевой вызов, который есть сейчас - против этой зимы. Зиму, которую все будут вспоминать, должны сделать все, чтобы мы вспоминали ее не тем, чем она нам угрожала, а тем, что мы смогли сделать, чтобы защититься от этой угрозы", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, для этого нужно четко понимать идею Европы, а именно - единой Европы.

"Я часто слышу один и тот же вопрос: "Как Европа может помочь Украине?". Конечно, мы благодарны за это, но, корректно ли формулируется этот вопрос? Это же Европа может помочь себе, это не о том, чтобы помочь Украине. Это не только в Украине миллионы людей без света и тепла из-за российского террора, это на восточном фланге Европы миллионы европейцев без света и тепла из-за российского террора. Это не только Украину хочет сломать Россия – это Европу хочет сломать Россия", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что европейские страны являются частями одного целого.

"Нет Украины отдельно от Европы, так же как нет Польши, Литвы, Румынии, Латвии, Германии, Франции отдельно от Европы. Это наш континент. Это наша жизнь. И это наш путь, который мы можем пройти. И эту зиму. И эту войну. Все мы вместе - все европейцы", - подытожил Зеленский.

Напомним, перед этим Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину может ожидать ужасная зима, поскольку Путин терпит поражение в войне и отвечает еще более жестокими ракетными ударами по городам и гражданской инфраструктуре украинцев.

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