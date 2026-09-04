UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Зима буде важкою, але не через їжу: радник Зеленського назвав головну загрозу

12:08 04.09.2026 Пт
2 хв
Прогноз менш втішний щодо іншої проблеми, яка може виникнути через РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: що порадив купити зараз радник президента (Getty ImageS)

Дефіциту їжі чи пального взимку не буде. А ось зі світлом та опаленням усе може бути значно гіршим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента України з технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова виданню DOU.

Продукти та пальне: без масового дефіциту

Пояснити паніку легко: люди бачать повідомлення про удари по складах і починають скуповувати все підряд. Бескрестнов каже - причин для цього немає.

Радник пояснив, чому масового дефіциту не буде:

  • український ринок тісно повʼязаний з європейським;
  • якщо якогось товару забракне, Європа швидко заповнить нішу;
  • локальні проблеми можливі лише з окремими товарами, якщо Росія знищить конкретне виробництво;
  • тотального дефіциту очікувати не варто.

"Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде", - зазначив Бескрестнов.

Головна загроза - удари по енергетиці

А ось тут прогноз значно менш втішний. Радник відкрито каже: удари по енергетичній інфраструктурі точно будуть.

"А ось удари по енергетиці - будуть", - додав він.

Тому готуватися варто не до дефіциту продуктів, а до можливих відключень світла й тепла.

Що варто купити вже зараз

Бескрестнов радить не відкладати покупки на потім, поки ціни ще не піднялися через ажіотажний попит.

"Тому раджу, поки є час і ціни не піднялися, купувати генератори, павербанки, аналоги EcoFlow", - зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що в газосховищах вже накопичено достатньо ресурсу для проходження зими. За його словами, системних перебоїв з газом не буде, хоча ризики нових атак на інфраструктуру залишаються.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр аграрної політики Тарас Висоцький порадив українцям мати мінімальний тижневий запас продуктів на випадок форс-мажорів.

За його словами, дефіциту соціально значущих товарів наразі не фіксується, а збитки бізнесу від ударів по продовольчих складах оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївЕнергетики