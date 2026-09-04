Зима будет тяжелой, но не из-за еды: советник Зеленского назвал главную угрозу

Дефицита пищи или горючего зимой не будет. А вот со светом и отоплением все может быть гораздо хуже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестнова изданию DOU.
Объяснить панику легко: люди видят сообщения об ударах по слогам и начинают скупать все подряд. Бескрестнов говорит - причин для этого нет.
Советник объяснил, почему массового дефицита не будет:
"Зима будет тяжелой, но не в плане еды или горючего. С этим все будет хорошо, голода не будет", - отметил Бескрестнов.
А вот здесь прогноз гораздо менее отрадный. Советник открыто говорит: удары по энергетической инфраструктуре точно будут.
"А вот удары по энергетике - будут", - добавил он.
Поэтому готовиться следует не к дефициту продуктов, а к возможным отключениям света и тепла.
Бескрестнов советует не откладывать покупки на потом, пока цены еще не поднялись из-за ажиотажного спроса.
"Поэтому советую, пока есть время и цены не поднялись, покупать генераторы, павербанки, аналоги EcoFlow", - отметил он.
Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в газохранилищах уже накоплено достаточно ресурса для прохождения зимы. По его словам, системных перебоев с газом не будет, хотя риски новых атак на инфраструктуру остаются.
Как сообщало РБК-Украина, министр аграрной политики Тарас Высоцкий посоветовал украинцам иметь минимальный недельный запас продуктов на случай форс-мажоров.
По его словам, дефицит социально значимых товаров пока не фиксируется, а убытки бизнеса от ударов по продовольственным складам оценивают в десятки миллиардов гривен.