Зима будет тяжелой, но не из-за еды: советник Зеленского назвал главную угрозу

Продукты и горючее: без массового дефицита

Объяснить панику легко: люди видят сообщения об ударах по слогам и начинают скупать все подряд. Бескрестнов говорит - причин для этого нет.

Советник объяснил, почему массового дефицита не будет:

украинский рынок тесно связан с европейским;

если какого-нибудь товара не хватит, Европа быстро заполнит нишу;

локальные проблемы возможны только с отдельными товарами, если Россия уничтожит конкретное производство;

тотального дефицита ждать не стоит.

"Зима будет тяжелой, но не в плане еды или горючего. С этим все будет хорошо, голода не будет", - отметил Бескрестнов.

Главная угроза - удары по энергетике

А вот здесь прогноз гораздо менее отрадный. Советник открыто говорит: удары по энергетической инфраструктуре точно будут.

"А вот удары по энергетике - будут", - добавил он.

Поэтому готовиться следует не к дефициту продуктов, а к возможным отключениям света и тепла.

Что стоит купить уже сейчас

Бескрестнов советует не откладывать покупки на потом, пока цены еще не поднялись из-за ажиотажного спроса.

"Поэтому советую, пока есть время и цены не поднялись, покупать генераторы, павербанки, аналоги EcoFlow", - отметил он.