Зидан высказал обеспокоенность травмами игроков "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан переживает о травматичности игроков мадридского клуба. Французского наставника цитирует Marca.

На предсезонном сборе тяжелую травму колена получил полузащитник Серхио Асенсио из-за чего он может выбыть на 6-9 месяцев.

Из-за мышечной травмы бицепса левого бедра до пяти недель пропустит еще один полузащитник Браим Диас.

У защитника команды Ферлана Менди диагностировали мышечную травму передней части бедра правой ноги. Француз может пропустить около трех или четырех недель.

"Меня это беспокоит. Сначала Марко, теперь Ферлан… Пусть у него и незначительное повреждение, но мы не знаем, на какой срок он выбыл. Такое бывает, посмотрим, удастся ли ему быстро восстановиться", - сказал тренер "Реала".

При этом он отметил, что команда готовится к сезону с имеющимся составом.

Напомним, "Реал" установил новый рекорд по расходам на трансферы.