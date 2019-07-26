Зідан висловив стурбованість травмами гравців "Реала"

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан переживає щодо травматичності гравців мадридського клубу. Французького наставника цитує Marca.

На передсезонному зборі важку травму коліна отримав півзахисник Серхіо Асенсио через що він може вибути на 6-9 місяців.

Через м'язову травму біцепса лівого стегна до п'яти тижнів пропустить ще один півзахисник Браїм Діас.

У захисника команди Ферлана Менді діагностували м'язову травму передньої частини стегна правої ноги. Француз може пропустити близько трьох або чотирьох тижнів.

"Мене це турбує. Спочатку Марко, тепер Ферлан... Нехай у нього і незначне пошкодження, але ми не знаємо, на який термін він вибув. Таке буває, подивимося, чи вдасться йому швидко відновитися", - сказав тренер "Реала".

При цьому він зазначив, що команда готується до сезону з наявним складом.

Нагадаємо, "Реал" встановив новий рекорд за видатками на трансфери.