"Реал" может снова отправить Лунина в аренду

Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Украинец проведет еще один сезон вне мадридского клуба

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин второй сезон подряд может провести в аренде. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, это связано с тем, что Навас принял решение остаться в клубе в качестве второго номера на вратарской позиции.

Мадридцы попытаются найти для украинца вариант для аренды, где он смог бы выступать на высоком уровне и иметь достаточное количество игровой практики.

В прошлом сезоне Андрей выступал на правах аренды за "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

Ранее сообщалось, что покинул Люка Зидан, перешедший также на правах аренды в "Расинг".

Our goalkeepers going through their first drills of the pre-season! #RMTour pic.twitter.com/qQ4XjDPjud — Real Madrid C.F. (@realmadriden) July 10, 2019

Напомним, что на прошлой неделе Лунин был включен в заявку "Реал" для подготовки к новому сезону.