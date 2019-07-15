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"Реал" может снова отправить Лунина в аренду

Новости » Спорт    15.07.2019 - 13:11
"Реал" может снова отправить Лунина в аренду
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Украинец проведет еще один сезон вне мадридского клуба

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин второй сезон подряд может провести в аренде. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, это связано с тем, что Навас принял решение остаться в клубе в качестве второго номера на вратарской позиции. 

Мадридцы попытаются найти для украинца вариант для аренды, где он смог бы выступать на высоком уровне и иметь достаточное количество игровой практики.

В прошлом сезоне Андрей выступал на правах аренды за "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

Ранее сообщалось, что покинул Люка Зидан, перешедший также на правах аренды в "Расинг".

Напомним, что на прошлой неделе Лунин был включен в заявку "Реал" для подготовки к новому сезону.

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