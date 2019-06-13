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"Реал" установил новый рекорд по расходам на трансферы

Новости » Спорт    13.06.2019 - 12:31
"Реал" установил новый рекорд по расходам на трансферы
Фото: "Реал" установил рекорд по расходам после трансфера Менди (realmadrid.com)

Мадридский клуб потратил более 300 млн евро

Мадридский "Реал" установил новый личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Обновлению рекорда поспособствовал переход левого защитника "Лиона" Ферлана Менди за 48 млн евро. 

Таким образом, общая сумма трансферов в это летнее трансферное окно мадридской команды уже составила 303 млн евро. Состав "Реала" также пополнили Эден Азар ("Челси", 100 млн евро), Лука Йович ("Айнтрахт", 60  млн евро), Эдер Милитао ("Порту", 50 млн евро), Менди ("Лион", 48 млн евро) и Родриго ("Сантос", 45 млн евро).

Прошлый рекорд был установлен 10 лет назад и составлял 258,5 млн евро. В то трансферное окно в команду из "Манчестер Юнайтед" перешел Криштиану Роналду, Кака ("Милан"), Карима Бензема ("Лион") и Хаби Алонсо ("Ливерпуль").

Напомним, финалист Лиги чемпионов-2018/19 не подписал ни одного игрока за два трансферных окна.

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