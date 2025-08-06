Зібрала мільйон на поїздку дітей, але програла у казино: у Черкасах викрили тренерку

За даними слідства, тренерка танцювального ансамблю збирала кошти з батьків під приводом участі дітей у фестивалі в Грузії.

Протягом квітня-липня 2025 року вона отримала понад 1 млн гривень, які замість організації поїздки витратила на власний розсуд, а саме програла в онлайн-казино.

Правоохоронці встановили 26 потерпілих у кримінальному провадженні.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з огляду на наявність у підозрюваної неповнолітньої дитини.