Собрала миллион на поездку детей, но проиграла в казино: в Черкассах разоблачили тренера

В Черкассах хореограф собрала более 1 миллиона гривен якобы на поездку детей в Грузию, но потратила их в онлайн-казино. Ей объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, тренер танцевального ансамбля собирала средства с родителей под предлогом участия детей в фестивале в Грузии.
В течение апреля-июля 2025 года она получила более 1 млн гривен, которые вместо организации поездки потратила по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино.
Правоохранители установили 26 потерпевших в уголовном производстве.
Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, учитывая наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка.
Напомним, ранее полиция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организаторку схемы под видом сборов на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так, находясь за границей, мошенница вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду под видом поставки дронов для украинских военных. От этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.
Также РБК-Украина сообщало о том, как мошенники начали использовать программу "Пакет школьника", чтобы получать личные данные украинцев.