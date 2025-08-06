Собрала миллион на поездку детей, но проиграла в казино: в Черкассах разоблачили тренера

По данным следствия, тренер танцевального ансамбля собирала средства с родителей под предлогом участия детей в фестивале в Грузии.

В течение апреля-июля 2025 года она получила более 1 млн гривен, которые вместо организации поездки потратила по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино.

Правоохранители установили 26 потерпевших в уголовном производстве.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, учитывая наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка.