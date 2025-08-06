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Собрала миллион на поездку детей, но проиграла в казино: в Черкассах разоблачили тренера

Фото иллюстративное: в Черкассах разоблачили тренера, которая собирала деньги с родителей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Черкассах хореограф собрала более 1 миллиона гривен якобы на поездку детей в Грузию, но потратила их в онлайн-казино. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, тренер танцевального ансамбля собирала средства с родителей под предлогом участия детей в фестивале в Грузии.

В течение апреля-июля 2025 года она получила более 1 млн гривен, которые вместо организации поездки потратила по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино.

Правоохранители установили 26 потерпевших в уголовном производстве.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, учитывая наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка.

 

Напомним, ранее полиция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организаторку схемы под видом сборов на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, находясь за границей, мошенница вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду под видом поставки дронов для украинских военных. От этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.

Также РБК-Украина сообщало о том, как мошенники начали использовать программу "Пакет школьника", чтобы получать личные данные украинцев.

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Черкассы