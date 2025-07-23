Національна поліція екстрадувала з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) організаторку схеми під виглядом зборів на дрони для Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Перебуваючи за кордоном шахрайка організувала разом зі спільниками фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів українським воїнам. Через цю схему постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які бажали допомогти армії України.

"Замість дронів - фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень - це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій", - пише Нацполіція.

Фото: Україна екстрадувала з ОАЕ шахрайку, яка заробляла під виглядом зборів на дрони (npu.gov.ua)

Деталі справи

"Схему" було викрито ще в лютому 2024-го. Усіх співучасників було затримано та повідомлено їм про підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (ККУ) - шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах.

Загалом "схема" діяла з літа до осені 2023-го. Тоді ж фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті вони все ж виконали кілька замовлень, щоб втертись в довіру, а також пропонували знижки до 20%. Після цього - почали привласнювати гроші під виглядом фіктивних угод.



Правоохоронці задокументували 99 епізодів злочинної діяльності, провели десятки слідчих дій, а також встановили міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. Арешт було накладено на:

6 авто;

3 квартири;

понад 25 банківських рахунків;

16 криптогаманців.

Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.



"Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи - під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи - фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження", - додає Нацполіція.

Що загрожує

Екстрадована організаторка "схеми" перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років тюрми.