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Зі взводу троє залишилося. У мобілізованих РФ на Донбасі розпочалася паніка (перехоплення)

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 12:32
Зі взводу троє залишилося. У мобілізованих РФ на Донбасі розпочалася паніка (перехоплення) Фото: у мобілізованих РФ на Донбасі розпочалася паніка (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У російських мобілізованих на Донбасі почалася паніка. Їх Росія кидає у найгарячіші точки, де вони гинуть без належної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ декількох розмов окупантів, що наразі перебувають у Донецькій області.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах•й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто", - скаржиться дружині один із загарбників.

Інший - закликає не обмежуватися чиновниками місцевого рівня і звертатися до президента РФ, який розв’язав цю війну.

"Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там..." - каже він.

Раніше із перехоплення СБУ стало відомо, що на позиціях російських окупантів в Україні діє багаторівнева система ліквідації солдатів, які намагаються тікати з фронту. Так, покликаних на війну в Україну ув'язнених при спробі відступу вбивають рядові солдати, а тих - спеціальні загони, які чатують на дезертирів у них же за спиною.

Нагадаємо, за даними на ранок суботи, 22 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 320 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67070 військових.

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