Зі взводу троє залишилося. У мобілізованих РФ на Донбасі розпочалася паніка (перехоплення)

У російських мобілізованих на Донбасі почалася паніка. Їх Росія кидає у найгарячіші точки, де вони гинуть без належної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ декількох розмов окупантів, що наразі перебувають у Донецькій області.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах•й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто", - скаржиться дружині один із загарбників.

Інший - закликає не обмежуватися чиновниками місцевого рівня і звертатися до президента РФ, який розв’язав цю війну.

"Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там..." - каже він.