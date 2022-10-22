Из взвода трое осталось. У мобилизованных РФ на Донбассе началась паника (перехват)

У российских мобилизованных на Донбассе началась паника. Их Россия бросает в самые горячие точки, где они погибают без должной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ нескольких разговоров находящихся в Донецкой области оккупантов.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах•й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто", - жалуется жене один из захватчиков.

Другой - призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту РФ, развязавшему эту войну.

"Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там..." - говорит он.