Зі святом Петра і Павла: красиві привітання та листівки для рідних та близьких

29 червня православні віряни відзначають свято Петра і Павла, яке закінчує Петрів піст. У цей урочистий день привітати усіх знайомих та родичів зі святом допоможуть красиві привітання та листівки.
РБК-Україна пропонує готові привітання зі святом у віршах, листівках та своїми словами.
Зі святом славних апостолів Петра і Павла! Хай ваше життя буде наповнене світлом віри, добром і любов’ю. Нехай Господь веде вас дорогою правди й надії. Бажаю душевного спокою і щоденного натхнення. Хай у серці завжди панує мир!
У день апостолів Петра й Павла щиро бажаю вам сили духу і ясності думок. Хай приклад їхнього життя надихає вас на праведні вчинки. Нехай віра буде вашим щитом, а добрі справи - вашим шляхом. Божого заступництва на кожен день!
Прийміть сердечні вітання зі святом святих Петра й Павла! Хай Господь дарує вам мир, силу й терпіння. Бажаю, щоб на вашому шляху не було перешкод, а в душі панувала гармонія. Міцного здоров’я вам і вашим близьким.
Вітаю зі святом апостолів, які стали символами сили й мудрості. Нехай віра Петра і рішучість Павла ведуть вас у всіх справах. Хай у кожному дні буде місце для добра, любові та милосердя. Зичу вам радості, тепла і Божої ласки.
З нагоди свята Петра і Павла зичу вам бути сильними у вірі й спокійними в серці. Нехай у вашій душі завжди панує світло, а шлях веде до добра. Бажаю вам щедрих благословень і щирих людей поряд. Хай святі оберігають вас!
Вітаємо з великим святом, присвяченим апостолам Петру та Павлу! Нехай вони стануть для вас прикладом стійкості, віри та духовної сили. Хай у ваших родинах панують любов, розуміння і злагода. Бажаємо світлого майбутнього, зігрітого добром і Божою любов’ю. Нехай це свято подарує мир і благодать кожному серцю!
У цей особливий день бажаю вам духовного піднесення, любові до ближнього й щирої молитви. Хай у вашому домі завжди буде мир і тепло. Нехай приклад апостолів надихає вас на добрі справи. Зі святом вас і ваших близьких!
Вітаю з днем Петра і Павла - днем мужності духу й істинної віри. Бажаю, щоб у вашому житті завжди знаходилось місце для світла, любові й добра. Нехай Господь береже кожен ваш крок. Щастя вам і міцного здоров’я!
Зі святом вас, з днем апостолів Петра й Павла! Нехай вони надихають вас на сміливі вчинки й щиру віру. Хай у серці завжди буде радість, а в житті - надія. Божого захисту й підтримки щодня!
У це світле свято зичу вам натхнення та віри у краще. Нехай апостоли стануть дороговказом у складні часи. Бажаю сили долати негаразди, любові до ближніх та міцної родини поруч. Хай Господь благословляє кожен ваш день!
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З Петром і Павлом
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.
***
Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного -
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
День Петра й Павла -
Свято світла і добра!
Від душі бажаю
миру і тепла.
***
У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.
Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.