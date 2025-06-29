Зі святом Петра і Павла: красиві привітання та листівки для рідних та близьких

Привітання з днем Петра і Павла

Зі святом славних апостолів Петра і Павла! Хай ваше життя буде наповнене світлом віри, добром і любов’ю. Нехай Господь веде вас дорогою правди й надії. Бажаю душевного спокою і щоденного натхнення. Хай у серці завжди панує мир!

У день апостолів Петра й Павла щиро бажаю вам сили духу і ясності думок. Хай приклад їхнього життя надихає вас на праведні вчинки. Нехай віра буде вашим щитом, а добрі справи - вашим шляхом. Божого заступництва на кожен день!

Прийміть сердечні вітання зі святом святих Петра й Павла! Хай Господь дарує вам мир, силу й терпіння. Бажаю, щоб на вашому шляху не було перешкод, а в душі панувала гармонія. Міцного здоров’я вам і вашим близьким.

Вітаю зі святом апостолів, які стали символами сили й мудрості. Нехай віра Петра і рішучість Павла ведуть вас у всіх справах. Хай у кожному дні буде місце для добра, любові та милосердя. Зичу вам радості, тепла і Божої ласки.

Листівка з Днем Петра і Павла (зображення: Lux.fm)

З нагоди свята Петра і Павла зичу вам бути сильними у вірі й спокійними в серці. Нехай у вашій душі завжди панує світло, а шлях веде до добра. Бажаю вам щедрих благословень і щирих людей поряд. Хай святі оберігають вас!

Вітаємо з великим святом, присвяченим апостолам Петру та Павлу! Нехай вони стануть для вас прикладом стійкості, віри та духовної сили. Хай у ваших родинах панують любов, розуміння і злагода. Бажаємо світлого майбутнього, зігрітого добром і Божою любов’ю. Нехай це свято подарує мир і благодать кожному серцю!

У цей особливий день бажаю вам духовного піднесення, любові до ближнього й щирої молитви. Хай у вашому домі завжди буде мир і тепло. Нехай приклад апостолів надихає вас на добрі справи. Зі святом вас і ваших близьких!

Вітаю з днем Петра і Павла - днем мужності духу й істинної віри. Бажаю, щоб у вашому житті завжди знаходилось місце для світла, любові й добра. Нехай Господь береже кожен ваш крок. Щастя вам і міцного здоров’я!

Листівка-привітання з Днем Петра і Павла (зображення: Lux.fm)

Зі святом вас, з днем апостолів Петра й Павла! Нехай вони надихають вас на сміливі вчинки й щиру віру. Хай у серці завжди буде радість, а в житті - надія. Божого захисту й підтримки щодня!

У це світле свято зичу вам натхнення та віри у краще. Нехай апостоли стануть дороговказом у складні часи. Бажаю сили долати негаразди, любові до ближніх та міцної родини поруч. Хай Господь благословляє кожен ваш день!

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З Петром і Павлом

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

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З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

Привітання з Днем Петра і Павла (зображення: Pinterest)

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Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного -

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Листівка зі святом Петра і Павла (зображення: Pinterest)

***

День Петра й Павла -

Свято світла і добра!

Від душі бажаю

миру і тепла.

***

У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

Листівка-привітання зі святом Петра і Павла (зображення: Pinterest)