С праздником Петра и Павла: красивые поздравления и открытки для родных и близких

29 июня православные верующие отмечают праздник Петра и Павла, который заканчивает Петров пост. В этот торжественный день поздравить всех знакомых и родственников с праздником помогут красивые поздравления и открытки.
РБК-Украина предлагает готовые поздравления с праздником в стихах, открытках и своими словами.
С праздником славных апостолов Петра и Павла! Пусть ваша жизнь будет наполнена светом веры, добром и любовью. Пусть Господь ведет вас дорогой правды и надежды. Желаю душевного спокойствия и ежедневного вдохновения. Пусть в сердце всегда царит мир!
В день апостолов Петра и Павла искренне желаю вам силы духа и ясности мыслей. Пусть пример их жизни вдохновляет вас на праведные поступки. Пусть вера будет вашим щитом, а добрые дела - вашим путем. Божьего покровительства на каждый день!
Примите сердечные поздравления с праздником святых Петра и Павла! Пусть Господь дарует вам мир, силу и терпение. Желаю, чтобы на вашем пути не было препятствий, а в душе царила гармония. Крепкого здоровья вам и вашим близким.
Поздравляю с праздником апостолов, которые стали символами силы и мудрости. Пусть вера Петра и решительность Павла ведут вас во всех делах. Пусть в каждом дне будет место для добра, любви и милосердия. Желаю вам радости, тепла и Божьей милости.
По случаю праздника Петра и Павла желаю вам быть сильными в вере и спокойными в сердце. Пусть в вашей душе всегда царит свет, а путь ведет к добру. Желаю вам щедрых благословений и искренних людей рядом. Пусть святые оберегают вас!
Поздравляем с великим праздником, посвященным апостолам Петру и Павлу! Пусть они станут для вас примером стойкости, веры и духовной силы. Пусть в ваших семьях царят любовь, понимание и согласие. Желаем светлого будущего, согретого добром и Божьей любовью. Пусть этот праздник подарит мир и благодать каждому сердцу!
В этот особый день желаю вам духовного подъема, любви к ближнему и искренней молитвы. Пусть в вашем доме всегда будет мир и тепло. Пусть пример апостолов вдохновляет вас на добрые дела. С праздником вас и ваших близких!
Поздравляю с днем Петра и Павла - днем мужества духа и истинной веры. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда находилось место для света, любви и добра. Пусть Господь хранит каждый ваш шаг. Счастья вам и крепкого здоровья!
С праздником вас, с днем апостолов Петра и Павла! Пусть они вдохновляют вас на смелые поступки и искреннюю веру. Пусть в сердце всегда будет радость, а в жизни - надежда. Божьей защиты и поддержки ежедневно!
В этот светлый праздник желаю вам вдохновения и веры в лучшее. Пусть апостолы станут путеводной звездой в сложные времена. Желаю силы преодолевать невзгоды, любви к ближним и крепкой семьи рядом. Пусть Господь благословляет каждый ваш день!
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З Петром і Павлом
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.
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Свято Петра й Павла прийшло,
Щастя всім нам принесло.
Хай за все Бог віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного -
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
День Петра й Павла -
Свято світла і добра!
Від душі бажаю
миру і тепла.
***
У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.
Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.