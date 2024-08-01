Зі Словенії видворили російського подружжя за шпигунство з підробленими паспортами

У Словенії люблянський суд засудив подружню пару з Росії до 19 місяців тюремного ув'язнення кожному після визнання провини в шпигунстві. Вони також отримали вказівку покинути країну після відбуття терміну і на п'ять років позбавлені права повертатися до Словенії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Пара, яка 2017 року оселилася в Словенії під фальшивими іменами - Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос, насправді виявилася Артемом Вікторовичем Дульцевим і Анною Валеріївною Дульцевою. Чоловік керував IT-компанією, а дружина володіла онлайн-галереєю мистецтв.
За інформацією ЗМІ, пара використовувала Любляну як базу для поїздок у сусідні країни НАТО і ЄС, а також для передачі замовлень із Москви і доставки готівки російським "сплячим агентам".
Їх заарештували 2022 року і підозрюють у тому, що вони були оперативниками російської Служби зовнішньої розвідки.
У їхній родині двоє дітей, які відвідують міжнародну школу в Любляні. Судове засідання відбулося в закритому режимі.
У Румунії було затримано шпигуна, підозрюваного у передачі Москві секретних даних про військову допомогу для України. За наявною інформацією, він збирав відомості про характеристики та кількість озброєння, а також маршрути його доставки.
Разом з тим в Австрії був заарештований колишній офіцер Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Подробиці справи поки не розкрито, проте передбачається, що вона могла мати доступ до інформації про діяльність російських спецслужб на території Австрії.
Крім того, австралійська військовослужбовець російського походження та її чоловік були заарештовані за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
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