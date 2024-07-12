В Австралії заарештували військовослужбовицю за шпигунство на користь Росії
Австралійську військовослужбовицю та її чоловіка було заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Слідчі стверджують, що подружжя - обидва громадяни Австралії російського походження - отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою. Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.
Це перший випадок, коли суворіші закони про іноземне втручання, запроваджені в Австралії у 2018 році, були використані для висунення звинувачень у шпигунстві.
Кіра Корольова, 40-річна рядова армії, та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені за одним обвинуваченням у підготовці до злочину шпигунства, що передбачає максимальний термін тюремного ув'язнення в 15 років.
Комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу розповів, що пара прожила в Австралії понад десять років до передбачуваного правопорушення, і обидва стали громадянами кілька років тому.
Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком з інформаційних систем в армії, для чого, за словами поліцейських, у неї був допуск.
Кершоу стверджує, що вона таємно вирушила в Росію, перебуваючи у відпустці в ADF, а потім доручила Ігорю отримати доступ до її робочого рахунку і відправити секретні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.
Шпигуни РФ у західних країнах
Раніше в Румунії затримали шпигуна, який передавав Москві секретні дані щодо військової допомоги, призначеної для України. За наявною інформацією, він збирав відомості про характеристики та кількість озброєння, а також маршрути його доставки.
Одночасно в Австрії за підозрою у шпигунстві на користь Росії було заарештовано колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом. Австрійська влада поки не розголошує подробиці справи, але повідомляється, що вона могла мати доступ до інформації про діяльність російських спецслужб на території країни.
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