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Румунія заарештувала шпигуна, який передавав Москві дані про військову техніку для України

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 13:34
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Румунія заарештувала шпигуна, який передавав Москві дані про військову техніку для України Фото: Румунія заарештувала московського шпигуна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Румунська прокуратура порушила кримінальну справу проти громадянина Румунії, обвинуваченого в державній зраді та шпигунстві на користь Росії протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління боротьби з організованою злочинністю DIICOT.

За даними слідства, арештований з 2022 року спостерігав за військовими об'єктами Румунії або НАТО, розташованими на околицях міста Тулча. Він збирав інформацію військового характеру та фотографував бойову техніку та бойову техніку, пересування персоналу у прикордонній зоні з Україною. Він надсилав дані співробітникам посольства РФ у Бухаресті.

У ході обшуків було виявлено та вилучено кілька речових доказів. Румунський суд санкціонував арешт підозрюваного на 30 днів до завершення карного розслідування.

Цей арешт є першим у Румунії, центрі західних військових та гуманітарних поставок до України після повномасштабного вторгнення Росії до країни.

Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, і фрагменти російських дронів неодноразово потрапляли на її територію, коли Москва атакувала українські порти на іншому березі Дунаю з боку Румунії.

У квітні Вища рада національної оборони Румунії заявила, що мережа російських шпигунів намагалася зібрати в Румунії інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Наголошувалося, що шпигуни потрапили до країни під виглядом українських біженців.

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