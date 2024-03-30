В Австрії затримали екс-офіцера, що шпигував на користь Росії

Заарештованим є колишній співробітник служби захисту конституції Егісто Отт. Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії. Чоловіку також інкримінують передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів високопосадовців.

Прес-секретар прокуратури Ніна Буссек повідомила про арешт однієї людини, однак видання Falter повідомляє про затримання також зятя підозрюваного.

Згідно з ордером на арешт, виданим прокуратурою, колишнього співробітника BVT Отта зараз допитують. Наразі невідомо, чи буде подано клопотання про його взяття під варту. Прокуратура має на це 48 годин, тобто до неділі.

Суть расследования

Отт був співробітником Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (BVT), яке сьогодні вже не існує. Нещодавно він потрапив у заголовки ЗМІ через справу колишнього члена правління Wirecard Яна Марсалека, який переховується від правосуддя. Марсалек і Отт створили шпигунський осередок на користь Росії в рамках BVT. Повідомляється, що Отт, разом з іншим колишнім співробітником BVT, збирали інформацію для Марсалека і Росії, спираючись на свою попередню діяльність на посаді захисника конституції і поліцейського аташе в Італії. За даними німецького журналу Spiegel, інформація стосувалася журналістів, які живуть в Європі та казахського опозиційного політика.

У п'ятницю, 29 березня, газета Der Standard також повідомила, що російським спецслужбам, ймовірно, було передане дзеркальне відображення вмісту смартфонів трьох (колишніх) високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ. Зазначається, що передача була здійснена Оттом влітку 2022 року. Інформація про переведення - ймовірно, до внутрішньої розвідки ФСБ, - надійшла з Великої Британії кілька тижнів тому. Там Марсалек перебуває під слідством, а чати були вилучені.

Викрадені смартфони належать Міхаелю Клойбмюллеру, який багато років очолював підрозділ у Міністерстві внутрішніх справ Австрії, чинному директору Федеральної поліції Міхаелю Такачу і директору Федерального відомства з питань імміграції та притулку Герноту Майєру. За інформацією з близьких до них джерел, ці люди вже були поінформовані кілька днів тому про те, що "їхні мобільні телефони" перебувають у розпорядженні російських спецслужб.

Три мобільні телефони стали жертвами нещасного випадку у 2017 році: під час сплаву співробітників МВС перекинулося каное, і смартфони впали у воду. ІТ-спеціаліста з Управління захисту Конституції попросили відремонтувати пристрої. Очевидно, він зробив копії пристроїв та передав їх Отту й іншим. Чати зі смартфона Клойбмюллера також були передані до прокуратури та ЗМІ. Прокуратура почала розслідування проти Клойбмюллера і колишнього міністра внутрішніх справ Вольфганга Соботки за підозрою в корупції, хоча справу проти останнього вже закрили.

У січні 2017 року іноземні партнерські служби вже попереджали BVT, яке в грудні 2021 року замінили на Директорат держбезпеки і розвідки (DSN), про те, що конфіденційна інформація відомства, яку іноземні джерела надавали вітчизняним службам державної безпеки з метою розслідування та запобігання загрозам, потрапляла до неуповноважених органів, а саме російських спецслужб. Егісто Отта підозрювали в тому, що він був "кротом", оскільки він, як кажуть, встановив контакт із російською розвідкою як офіцер зв'язку в Туреччині. Стверджується, що згодом він пересилав секретну інформацію - наприклад, суворо конфіденційну службову записку від BVT і запит від ФБР, - зі своєї робочої електронної адреси на свою приватну, а потім передавав її російським спецслужбам або неавторизованим особам. Натомість Отта вважають невинним.

Керівником Отта в BVT на той час був Мартін Вайс, який востаннє був у Дубаї та на даний момент більше не доступний національним судовим органам. Незважаючи на те, що Отт був відсторонений від посади, він продовжував збирати конфіденційну інформацію для Вайса і колишнього члена правління Wirecard Марсалека в обмін на оплату. За даними слідства, ця інформація переважно призначалася для Росії.

У квітні 2023 року колишній керівник відділу BVT Мартін Вайс разом з чотирма колишніми колегами з Відомства із захисту конституції мав би відповісти перед земельним судом Відня за зловживання службовим становищем, оскільки BVT нібито забезпечило надання притулку в Австрії підозрюваному сирійському генералу, який застосовував тортури, в рамках так званої операції "Біле молоко". Однак Вайс ухилився від судового розгляду, прикинувшись хворим і нездатним постати перед судом. Його справу було закрито, щоб уникнути затримок у судовому процесі, а судовий розгляд продовжився над рештою обвинувачених, яких, зрештою, було виправдано остаточним рішенням суду.

Однак Вайс так і не постав перед судом. Державна прокуратура з економічних питань і корупції (WKStA) доручила медичним експертам перевірити стан його здоров'я на предмет його нібито нездатності бути перевезеним і постати перед судом, але Вайс так і не зміг постати перед судом.