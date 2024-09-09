Зі скількох років в Україні отримують паспорт і чи обов'язково вклеювати фото

РБК-Україна розповідає, які правила щодо паспортних документів діють від час воєнного стану в Україні.

Коли треба отримати перший паспорт

Перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей паспорт видається терміном на 4 роки.

"ID-картка буде необхідна дитині після досягнення 14 років у різних життєвих ситуаціях, таких як реєстрація місця проживання, складання іспитів, оформлення закордонного паспорта та отримання інших послуг", - розповідала раніше у коментарі РБК-Україна директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

За оформлення першого паспорта у 14 років платити не треба. За наступні паспорти, які видаються на 10 років, починаючи з 18 років, необхідно сплатити адміністративний збір. Оформлення паспорта за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів - 874 грн.

Коли треба вклеювати фото у "паспорт-книжку"

Паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді книжки) не має кінцевої дати чинності. Власники можуть обміняти ці паспорти на ID-картки за бажанням.

Ті, хто має паспорти зразка 1994 року, мають вклеювати свої фото у 25 і 45 років. Це необхідно зробити упродовж місяця з дня досягнення цього віку.

Якщо фото не вклеїти вчасно, такий паспорт треба замінити на ID-картку. Але під час війни ця норма не застосовується.

"ID-картка видається, якщо власник паспорта не вклеїв нове фото після досягнення 25 або 45 років упродовж одного місяця, крім випадків, коли досягнення 25 або 45 річного віку відбулося під час воєнного стану", - пояснила Наталія Шамрай.

Які штрафи за невчасне оновлення паспортних документів

Громадяни України повинні своєчасно отримувати та оновлювати свої паспортні документи:

по досягненню 14 років отримати паспорт;

заміняти пластиковий паспорт по закінченню його дії;

вклеювати фото у паспорти зразка 1994 року у 25 та 45 років.

Відповідальність за порушення цієї вимоги передбачена ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Покарання за перше вчинення такого порушення буде попередження. Однак, за повторне вчинення протягом року такого порушення буде накладено стягнення від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це – від 17 до 51 грн", - пояснювала у коментарі РБК-Україна адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Вона зазначила, що на період дії воєнного стану діє норма, що якщо строк оновлення паспортних документів настав за 30 днів до 24.02.2022 та після 24.02.2022, то такі документи є чинними та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку упродовж 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.