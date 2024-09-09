Со скольки лет в Украине получают паспорт и обязательно ли вклеивать фото

Когда нужно получить первый паспорт

Первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот паспорт выдается сроком 4 года.

"ID-карта будет необходима ребенку по достижении 14 лет в различных жизненных ситуациях, таких как регистрация места жительства, сдача экзаменов, оформление загранпаспорта и получение других услуг", - рассказала ранее в комментарии РБК-Украина директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

За оформление первого паспорта в 14 лет платить не нужно. За следующие паспорта, которые выдают на 10 лет, начиная с 18 лет, необходимо уплатить административный сбор. Оформление паспорта за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней – 874 грн.

Когда нужно вклеивать фото в "паспорт-книжку"

Паспорт гражданина Украины образца 1994 (в виде книжки) не имеет конечной даты действия. Обладатели могут обменять эти паспорта на ID-карты по желанию.

Те, кто имеет паспорта образца 1994 года, должны вклеивать свои фото в 25 и 45 лет. Это необходимо сделать в течение месяца со дня достижения этого возраста.

Если фото не вклеить вовремя, то такой паспорт нужно заменить на ID-карту. Но во время войны эта норма не применяется.

"ID-карта выдается, если владелец паспорта не вклеил новое фото по достижении 25 или 45 лет в течение одного месяца, кроме случаев, когда достижение 25 или 45 летнего возраста произошло во время военного положения", - пояснила Наталья Шамрай.

Какие штрафы за несвоевременное обновление паспортных документов

Граждане Украины должны своевременно получать и обновлять свои паспортные документы:

по достижении 14 лет получить паспорт;

заменять пластиковый паспорт по истечении его действия;

вклеивать фото в паспорта образца 1994 года в 25 и 45 лет.

Ответственность за нарушение этого требования предусмотрена ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Наказание за первое совершение такого нарушения будет предупреждение. Однако за повторное совершение в течение года такого нарушения будет наложено взыскание от 1 до 3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это – от 17 до 51 грн", - объясняла в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Она отметила, что на период действия военного положения действует норма, что если срок обновления паспортных документов наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после 24.02.2022, то такие документы являются действительными и подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.