Зі штаб-квартири НАТО звільняють генерала Польщі: ЗМІ дізналися причину

Як зазначається, термін перебування на посаді у штаб-квартирі НАТО генерала з Польщі буде скорочено на вимогу союзників у Альянсі.

Видання дізналося, що сталося порушення під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики в об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО. Якубчик був у складі відбіркової комісії і віддав перевагу одній з кандидаток з Польщі.

Крім того, його поведінку назвали гомофобською і расистською.

Міністерство оборони Польщі заявило, що не коментуватиме ситуацію. Проте співрозмовник у відомстві заявив, що репутація Польщі у НАТО страждає і невідомо, чи вдасться Варшаві зберегти свої позиції.

Артур Якубчик - один з восьми польських генералів у структурах НАТО. Він був заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський. Останній став командувачем Єврокорпусу в Страсбурзі, але його звільнили раніше закінчення терміну. Перевірка військової контррозвідки заявила, що генерал не гарантує секретності.