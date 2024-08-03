Из штаб-квартиры НАТО увольняют генерала Польши: СМИ узнали причину

Как отмечается, срок пребывания в штаб-квартире НАТО генерала из Польши будет сокращен по требованию союзников в Альянсе.

Издание узнало, что произошло нарушение во время конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики в объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. Якубчик был в составе отборочной комиссии и отдал предпочтение одной из кандидаток из Польши.

Кроме того, его поведение назвали гомофобским и расистским.

Министерство обороны Польши заявило, что не будет комментировать ситуацию. Однако собеседник в ведомстве заявил, что репутация Польши в НАТО страдает и неизвестно, удастся ли Варшаве сохранить свои позиции.

Артур Якубчик - один из восьми польских генералов в структурах НАТО. Он был заместителем командира 18-й механизированной дивизии, командиром которой с 2018 по 2022 год был генерал Ярослав Громадзинский. Последний стал командующим Еврокорпусом в Страсбурге, но его уволили раньше истечения срока. Проверка военной контрразведки заявила, что генерал не гарантирует секретность.