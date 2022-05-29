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Журналисты ТСН на Донбассе попали под обстрел в прямом эфире

Фото: журналисты ТСН на Донбассе попали под обстрел в прямом эфире (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Журналисты ТСН попали под российский обстрел во время прямого включения. Они снимали сюжет в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала 1+1.

Так, во время эфира журналист Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под вражеские удары ракетами.

Корреспондент рассказывал об обстрелах трассы Бахмут-Лисичанск, именно этой дорогой мирные жители пытаются вырваться от вражеского огня, хотя она и опасна.

Именно в этот момент российские войска начали обстрелы тех позиций, где и находилась съемочная группа. После чего журналисты спрятались в укрытие и уже оттуда заканчивали свой репортаж, лежа на полу.

Напомним, сегодня украинские защитники отбросили российских оккупантов от трассы "Лисичанск-Бахмут" на два километра.

Впоследствии стало известно, что в результате атак оккупантов Краматорск Донецкой области и соседние города остались без электроэнергии.

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