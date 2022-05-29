Журналісти ТСН на Донбасі потрапили під обстріл у прямому ефірі

Так, під час ефіру журналіст Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під ворожі удари ракетами.

Кореспондент розповідав про обстріли траси Бахмут-Лисичанськ, саме цією дорогою мирні жителі намагаються вирватись від ворожого вогню, хоч вона є небезпечною.

Саме в цей момент російські війська почали обстріли тих позицій, де і перебувала знімальна група. Після чого журналісти сховалися в укриття і вже звідти закінчували свій репортаж, лежачи на долівці.