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ВСУ отбросили россиян от трассы "Лисичанск-Бахмут" и выбили из Тошковки, - Гайдай

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Луганская область, Воскресенье 29 мая 2022 11:21
ВСУ отбросили россиян от трассы "Лисичанск-Бахмут" и выбили из Тошковки, - Гайдай Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники отбросили российских оккупантов от трассы "Лисичанск-Бахмут" на два километра. Также врага выбили из Тошковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Подкрепление есть. В направлении Попасной возле Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса "Лисичанск-Бахмут" теперь меньше простреливается. Гумгрузы едут", - рассказал Гайдай.

По его словам, наши военные уже закрепились в Тошковке.

"Северодонецк под контролем Украины. Враг успеха нет. Рашисты остаются в гостинице "Мир", вглубь города продвинуться не могут", - отметил Гайдай.

Напомним, сегодня утром оккупанты снова продолжили штурм Северодонецка. Между тем за сутки в регионе нашли двое погибших, разрушено около 60 домов.

Добавим, по данным Института изучения войны (ISW),захват Северодонецка позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область. Однако это не принесет России никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

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Луганск Лисичанск Бахмут
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