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Краматорск и соседние города - без света: в чем причина

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Краматорск, Воскресенье 29 мая 2022 12:58
Краматорск и соседние города - без света: в чем причина Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Краматорск и соседние города остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света", - сказал он.

По его словам, на данный момент ремонт усложняется из-за опасности направления, где произошла авария.

"Занимаются ремонтные бригады", - констатировал мэр города.

Напомним, что работа Славянской ТЭС в Донецкой области была остановлена с 27 мая из-за постоянных обстрелов.

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