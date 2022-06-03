Журналисты Reuters попали под обстрел в машине боевиков возле Северодонецка

Сообщается, что фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов направлялись из Рубежного в Северодонецк в автомобиле, который им предоставили оккупационные силы. В результате обстрела погиб водитель, а журналисты получили ранения.

Reuters не удалось сразу установить личность водителя, которого боевики дали агентству для поездки. Министерство обороны Украины не ответило на телефонный звонок с просьбой прокомментировать инцидент.

Ермоченко и Климов были доставлены в больницу в Рубежном, где им была оказана первая помощь: у Ермоченко - небольшое осколочное ранение, у Климова - перелом руки.

"Reuters выражает свои глубочайшие соболезнования семье водителя в связи с их потерей", - говорится в заявлении.