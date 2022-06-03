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Журналисты Reuters попали под обстрел в машине боевиков возле Северодонецка

Фото: на Донбассе ранены журналисты Reuters (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На оккупированном Донбассе в районе Северодонецка под обстрел попали журналисты Reuters. Они ехали в машине пророссийских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов направлялись из Рубежного в Северодонецк в автомобиле, который им предоставили оккупационные силы. В результате обстрела погиб водитель, а журналисты получили ранения.

Reuters не удалось сразу установить личность водителя, которого боевики дали агентству для поездки. Министерство обороны Украины не ответило на телефонный звонок с просьбой прокомментировать инцидент.

Ермоченко и Климов были доставлены в больницу в Рубежном, где им была оказана первая помощь: у Ермоченко - небольшое осколочное ранение, у Климова - перелом руки.

"Reuters выражает свои глубочайшие соболезнования семье водителя в связи с их потерей", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Луганской области погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф. Он освещал эвакуацию мирных жителей, был обстрелян бронеавтомобиль, осколок попал мужчине в шею.

Сегодня стало известно, что украинские силы в ходе контрнаступления в Северодонецке оттеснили противника и выбили его с некоторых улиц города.

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СеверодонецкReutersВойна России против Украины