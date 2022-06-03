Журналісти Reuters потрапили під обстріл в машині бойовиків біля Сєвєродонецька

Повідомляється, що фотограф Олександр Єрмоченко і оператор Павло Клімов прямували з Рубіжного до Сєвєродонецька в автомобілі, який їм надали окупаційні сили. В результаті обстрілу загинув водій, а журналісти отримали поранення.

Reuters не вдалося відразу встановити особу водія, якого бойовики дали агентству для поїздки. Міністерство оборони України не відповіло на телефонний дзвінок з проханням прокоментувати інцидент.

Єрмоченко і Климов були доставлені в лікарню в Рубіжному, де їм була надана перша допомога: у Єрмоченко - невелике осколкове поранення, у Климова - перелом руки.

"Reuters висловлює свої найглибші співчуття родині водія у зв'язку з їх втратою", - йдеться в заяві.