Россиян подвинули в Северодонецке, они контролируют уже меньше улиц, - Гайдай
Украинские военные выбили российских оккупантов из части улиц Северодонецка. Сейчас под контролем россиян остается около половины города.
Об этом сказал глава Луганской области Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.
Как рассказал Гайдай, россиян подвинули на пятую часть города. До этого под контролем оккупантов было около 70% города, а теперь остается около половины.
В ходе боев, по словам Гайдая, российские войска потеряли много техники и личного состава, в том числе и так называемых "кадыровцев".
Напомним, вчера советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне попали в ловушку в Северодонецке.
В то же время, вчера Гайдай говорил, что Северодонецк имеет шансы на скорое освобождение от оккупантов.
Однако в Генштабе сегодня заявляли о частичном успехе оккупантов в Северодонецке.