Россиян подвинули в Северодонецке, они контролируют уже меньше улиц, - Гайдай

Украинские военные выбили российских оккупантов из части улиц Северодонецка. Сейчас под контролем россиян остается около половины города.

Об этом сказал глава Луганской области Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон .

Как рассказал Гайдай, россиян подвинули на пятую часть города. До этого под контролем оккупантов было около 70% города, а теперь остается около половины.

В ходе боев, по словам Гайдая, российские войска потеряли много техники и личного состава, в том числе и так называемых "кадыровцев".