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Россиян подвинули в Северодонецке, они контролируют уже меньше улиц, - Гайдай

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Северодонецк, Пятница 03 июня 2022 20:48
Россиян подвинули в Северодонецке, они контролируют уже меньше улиц, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской области (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные выбили российских оккупантов из части улиц Северодонецка. Сейчас под контролем россиян остается около половины города.

Об этом сказал глава Луганской области Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.

Как рассказал Гайдай, россиян подвинули на пятую часть города. До этого под контролем оккупантов было около 70% города, а теперь остается около половины.

В ходе боев, по словам Гайдая, российские войска потеряли много техники и личного состава, в том числе и так называемых "кадыровцев".

Напомним, вчера советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне попали в ловушку в Северодонецке.

В то же время, вчера Гайдай говорил, что Северодонецк имеет шансы на скорое освобождение от оккупантов.

Однако в Генштабе сегодня заявляли о частичном успехе оккупантов в Северодонецке.

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