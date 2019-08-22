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Журналисты показали новый элитный дом Ахметова под Киевом

Новости » Общество    22.08.2019 - 11:36
Журналисты показали новый элитный дом Ахметова под Киевом
Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Строительство поместья еще продолжается

Украинский олигарх Ринат Ахметов построил себе элитный дом в 35 км от Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов "Bihus info".

В расследовании, согласно данным Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на схеме "Роттердам +" зарабатывали именно компании Ахметова.

Указано, что площадь здания - около 12 тысяч квадратных метров. Отмечается, что олигарху принадлежит поместье с 25 гектарами леса и ландшафтным дизайном, искусственными водоемами, на территории - несколько зданий, несколько гаражей, беседки, дорожки, а также мосты, а в центре - симметричный огромный дворец.

Журналисты показали новый элитный дом Ахметова под Киевом

Сообщается, что строительство особняка продолжается.

Согласно расследованию, земля имения принадлежит компании бизнесмена, а здание проходит по документам как реабилитационный оздоровительный комплекс.

Напомним, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что круг фигурантов дела "Роттердам+" не ограничится только высокопоставленными менеджерами ДТЭК.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что правительство обязало Национальную акционерную компанию "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова.

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