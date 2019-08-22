Журналісти показали новий елітний будинок Ахметова під Києвом

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Будівництво маєтку ще триває

Український олігарх Рінат Ахметов побудував собі елітний будинок у 35 км від Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів "Bihus info".

У розслідуванні, згідно з даними Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на схемі "Роттердам+" заробляли саме компанії Ахметова.

Вказано, що площа будівлі - близько 12 тисяч квадратних метрів. Зазначається, що олігархові належить маєток з 25 гектарами лісу і ландшафтним дизайном, штучними водоймами, на території - кілька будівель, кілька гаражів, альтанки, доріжки, і навіть мости, а в центрі - симетричний величезний палац.

Повідомляється, що будівництво маєтку ще триває.

Згідно з розслідуванням, земля маєтку належить компанії бізнесмена, а будівля проходить за документами як реабілітаційний оздоровчий комплекс.

Нагадаємо, глава НАБУ Артем Ситник заявив, що коло фігурантів справи "Роттердам+" не обмежиться лише високопоставленими менеджерами ДТЕК.

Як писало РБК-Україна, представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що уряд зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова.