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Журналисты начали собственное расследование убийства Бабченко

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 23:23
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Журналисты собирают информацию с камер видеонаблюдения возле места убийства Аркадия Бабченко

Украинские журналисты начали собственное расследование убийства Аркадия Бабченко. Об этом 29 мая заявил украинский журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook.

"Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе. Никольско-Слободская 6/2 и дальше во все стороны - на массив и к метро", - написал журналист.

Также он призвал всех владельцев камер видеонаблюдения, которые смотрят на дорогу и людей, которые знают их владельцев, обратиться к журналисту.

 

 

Уверен, вы уже знаете что убили Бабченко. Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе....

Опубліковано Denys Bihus 29 травня 2018 р.

Напомним, известный российский журналист Аркадий Бабченко умер от огнестрельного ранения вечером 29 мая 2018.

Пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик сообщила о том, что в Деснянском районе Киева на улице Никольско-Слободской стреляли в мужчину – гражданина России, 1977 года рождения. Его обнаружила жена. От полученных ранений – выстрелов в спину, он скончался в карете скорой помощи. Позже стало известно о том, что погибший - известный российский журналист Аркадий Бабченко.
 

Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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