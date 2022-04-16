Журналисты идентифицировали погибшего моряка "Москвы". В России заявляют о "полной эвакуации экипажа"

Одним из погибших членов экипажа оказался мичман Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Между тем Россия не спешит опровергать заявление о том, что всех членов корабля удалось эвакуировать.

Журналисты нашли публикацию в социальной сети "Одноклассники" в которой женщина по имени Варвара Вахрушева сообщила о том, что ее муж погиб во время "выполнения своих обязанностей. На фотографии Вахрушев был изображен в офицерской форме Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Во время переписки с женщиной, оказалось, что ее муж погиб в результате затопления крейсера "Москва", однако ей до сих пор не сообщили обстоятельства смерти. Вахрушева отметила, что 27 членов экипажа крейсера пропали без вести.