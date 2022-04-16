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Журналісти ідентифікували загиблого моряка "Москви". В Росії заявляють про "повну евакуацію екіпажу"

Фото: журналісти ідентифікували загиблого моряка "Москви" (https://twitter.com/InfoResist)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера "Москва" був, нібито, повністю евакуйований. Натомість журналісти "Схем" все ж встановили особу одного загиблого мічмана.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Одним з загиблих членів екіпажу виявився мічман Іван Вахрушев, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Тим часом Росія не поспішає спростовувати заяву про те, що усіх членів корабля вдалося евакуювати.

Журналісти знайшли публікацію в соціальній мережі "Однокласники" в якій жінка, на ім'я Варвара Вахрушева повідомила про те, що її чоловік загинув під час "виконання своїх обов’язків". На фотографії Вахрушев був зображений в офіцерській формі Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Під час листування з жінкою, виявилося, що її чоловік загинув внаслідок затоплення крейсера "Москва", однак їй досі не повідомили обставини смерті. Вахрушева зазначила, що 27 членів екіпажу крейсера пропали безвісти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про те, що корабель "Москва" потонув.

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