Журналістка у Маріуполі стала пропагандисткою для окупантів. Їй оголосили підозру

Журналістка з Маріуполя після окупації міста вирішила перейти на бік окупантів. Правоохоронці оголосили їй про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Наприкінці 2021 року мешканка Маріуполя, маючи диплом за фахом "Журналістика", працевлаштувалась на один з маріупольських місцевих телеканалів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, у вересні поточного року, перебуваючи в окупованому місті, підозрювана почала працювати "кореспондентом" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24".

Таким чином вона демонструє свою підтримку політики ворога, здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста.

Дівчині заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, за що їй загрожує до 12 років позбавлення волі.