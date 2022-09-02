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СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области

Новина українською →
Луганская область, Пятница 02 сентября 2022 17:23
СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области Фото: СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы Украины в Луганской области установили 19-летнюю девушку, которая активно участвовала в пропагандистских роликах оккупантов, а также двух колаборанток, которые согласились занять должности в незаконных органах так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали активную "раскрутку" в пропагандистских роликах России 19-летней уроженки Сватово.

Так, "юную Лизу из освобожденного Сватово" пытаются сделать "лицом" народа Луганской области, который ждал российского "асвабаждения".

Сообщается, что девушка снялась в телевизионных проектах, в которих:

  • поддерживала оккупационную политику и ведение агрессивной войны против нашей страны;
  • призвала помогать армии РФ в войне;
  • агитировала земляков сотрудничать с оккупационной администрацией России на захваченных территориях Луганской и Харьковской областей.

СБУ разоблачила &quot;звезду&quot; российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области

СБУ разоблачила еще двух коллаборантов, которые работали на так называемых "руководящих должностях" террористической организации "ЛНР". Теперь им поручили устанавливать оккупационный режим на только что захваченных территориях.

Одна из них сейчас руководит незаконной "паспортизацией" жителей Белокуракивщини, а именно: отвечает за процесс замены украинских паспортов на псевдодокументи так называемой "ЛНР" и российские паспорта.

Отмечено, что ранее она работала и. о. так называемого "руководителя отделения миграционной службы в Краснодонском районе ЛНР". Теперь заняла аналогичную должность в так называемом "Белокуракинском РОВД МВД ЛНР".

Другая коллаборантка - "глава" так называемого "Кременского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Северодонецкого района Луганской области.

Установлено, что злоумышленница прибыла в Кременную из временно оккупированного Луганска после захвата города армией России как "кадровое подкрепление".

Ранее "регионалка" была секретарем райсовета и принимала активное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

В благодарность захватчики предложили ей псевдодолжность "и. о. главы администрации Кременского района ЛНР", где она активно способствует утверждению оккупационного режима.

В отношении всех этих лиц продолжается досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила &quot;звезду&quot; российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области

Напомним, СБУ разоблачили сеть пропагандистов, работавших на так называемую "ЛНР" во Львове. Они оправдывали преступления россиян и распространяли фейки.

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