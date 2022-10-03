Підтримує агресію РФ. Співробітнику телеканалу "ЛНР" повідомили про підозру
Пропагандисту телеканалу окупантів "Луганськ 24" повідомили про підозру у колабораціонізмі за підтримку війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора України.
За даними відомства, мешканець Луганська, який також є телеведучим та журналістом на каналі "Луганськ 24", від початку повномасштабного вторгнення в Україну у своїй діяльності відкрито підтримує дії країни-агресора. Він є "обличчям" пропагандистського телеканалу, який контролюється "владою ЛНР".
"Він працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь у радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах розповсюджує дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення", - розповідають у ОГП.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до суду передано обвинувальний акт щодо російського військового, який наказав обстріляти багатоповерхівку у Чернігові. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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